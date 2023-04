Sono comparsi in rete dei video che mostrano la decapitazione di alcuni prigionieri da parte di soldati russi. L’attendibilità dei due video è ancora da confermare.

Secondo il canale americano Cnn, i due video potrebbero essere stati girati in momenti diversi: uno sarebbe più recente e sarebbe stato filmato vicino a Bakhmut, mentre l’altro risalirebbe forse alla scorsa estate.

La brutalità dei video, che ricordano le decapitazioni documentate in video dallo Stato islamico, ha suscitato la reazione del governo ucraino e un ritorno della polemica sulla presidenza russa del Consiglio di sicurezza Onu.

I contenuti dei video



Le riprese del filmato più recente, pubblicato su un social media filo-russo lo scorso 8 aprile, sembrano essere state fatte da alcuni mercenari russi del gruppo Wagner e mostrano i cadaveri di due soldati ucraini, decapitati e senza mani, accanto a un veicolo militare distrutto.

Una voce in sottofondo ride della scena e dei crimini commessi.



Il secondo video è stato invece diffuso su Twitter. Sebbene sia molto sfocato, si vede un soldato russo decapitare un soldato ucraino con un coltello. Una voce udibile all’inizio del filmato spiega che la vittima era ancora viva prima di essere decapitata.

La condanna dell’Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mercoledì ha condannato i soldati russi come «bestie» e ha sollecitato una risposta dei leader internazionali, affinché i crimini non vengano dimenticati. «C'è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono».

«È assurdo che la Russia, che è peggio dello Stato islamico, presieda il Consiglio di sicurezza dell'Onu» ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, paragonando Mosca all’Isis.

Kuleba ha aggiunto che è necessario espellere dall’Ucraina e dalle Nazioni Unite i «terroristi russi» ed essere ritenuti responsabili dei crimini commessi.

Il Cremlino ha replicato definendo il video «raccapricciante» e chiedendo una verifica dell’autenticità delle immagini. «Queste sono ovviamente immagini orribili» ha detto ai giornalisti il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. «Nel mondo dei “falsi” in cui viviamo, dobbiamo garantire l'autenticità di questo video» ha aggiunto.

Il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha negato il coinvolgimento dei combattenti della milizia nella decapitazione dei soldati ucraini, il cui video sta circolando sui social. «Ho visto questo video» ha commentato Prigozhin sul proprio profilo Telegram, «è brutto quando le teste delle persone vengono tagliate, ma non ho visto da nessuna parte che questo stia accadendo vicino a Bakhmut e che membri della Wagner siano stati coinvolti nell'esecuzione».

La missione Onu per i diritti umani in Ucraina ha dichiarato il proprio orrore per i video pubblicati e ha chiesto che «questi episodi siano adeguatamente indagati e che i responsabili ne rispondano».

