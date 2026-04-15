Sono Stati Uniti e Israele i grandi perdenti di questa guerra

A trarre i maggiori vantaggi dal conflitto sono ovviamente la Russia e la Cina. Il bilancio è negativo per coloro che la guerra l’hanno iniziata: gli Stati Uniti non hanno ottenuto i propri obiettivi, vedono messe a rischio le alleanze e la propria reputazione, mentre Israele si trova un regime iraniano più radicale di prima. Una cosa è certa: la storia darà un giudizio molto severo di Donald Trump