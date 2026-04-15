Sono Stati Uniti e Israele i grandi perdenti di questa guerra

A trarre i maggiori vantaggi dal conflitto sono ovviamente la Russia e la Cina. Il bilancio è negativo per coloro che la guerra l’hanno iniziata: gli Stati Uniti non hanno ottenuto i propri obiettivi, vedono messe a rischio le alleanze e la propria reputazione, mentre Israele si trova un regime iraniano più radicale di prima. Una cosa è certa: la storia darà un giudizio molto severo di Donald Trump
Rimangono poco chiari molti aspetti del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Tuttavia la buona notizia è che molte delle pressioni che hanno portato alla tregua rimangono in atto. Nessuna delle parti in conflitto trarrebbe vantaggio dal dispiegamento di forze di terra statunitensi, da attacchi alle infrastrutture civili iraniane o dalla distruzione degli impianti di trattamento delle acque, delle raffinerie di petrolio o dei centri dati dei paesi del Golfo confinanti. Il che suggerisce che u