Almeno quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise nell’ennesima sparatoria di massa avvenuta nel sud della California mercoledì sera all’interno di una struttura di uffici commerciali.

Secondo il Washington Post che cita fonti investigative, ci sono state segnalazioni di spari intorno alle 17:30 ora locale nella contea di Orange County. Gli agenti che sono intervenuti sul posto rispondendo al fuoco e un sospetto è stato preso in custodia e portato in ospedale per le cure mediche.

L’episodio segue altre due sparatorie di massa che si sono verificate nelle ultime due settimane, quella di Atlanta in cui sono morte otto persone (di cui sei donne asiatiche) e quella in un supermercato di Boulder in Colorado dove sono morte altre dieci persone.

«Sono profondamente rattristata dalle notizie di una sparatoria di massa a Orange County, e sto sono vicino alle vittime e ai loro cari mentre continuiamo a saperne di più», ha scritto su Twitter Katie Porter, che rappresenta l’area al Congresso americano.

