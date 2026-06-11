SpaceX, un affare da 1,8 trilioni. L’ultimo illusionismo di Musk

L’azienda spaziale del tecno-oligarca sbarca oggi al Nasdaq con una valutazione da fantafinanza per attirare schiere di trader, come accadde con Tesla. L’idea è di dominare settori produttivi oggi inesistenti, con profitti previsti in un futuro remoto. Ed ecco cosa c’entra la colonizzazione di Marte

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SpaceX, l’azienda di Elon Musk, sbarcherà al Nasdaq con una valutazione stratosferica che batte ogni record di Wall Street: quasi 1,8 trilioni di dollari. Il vero spettacolo di questa Ipo (offerta pubblica iniziale) è la magnitudo dell’illusione creata dal tecno-oligarca sudafricano. Si tratta di una cifra a un’incollatura dall’Italia (il cui Pil a fine 2025 tocca i 2,2 trilioni di euro) e pari al doppio della Svizzera. Pur bruciando cassa e senza produrre utili, l’azienda vale come la quindices