La polizia dello stato, intervenuta sulla scena del crimine a Shreveport, fa sapere che la sparatoria è avvenuta in un contesto domestico. Il presunto assassino è fuggito in macchina ed è rimasto ucciso durante l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine

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Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a Shreveport in Louisiana, negli Stati Uniti. La sparatoria, secondo quanto riportato dalle autorità, è avvenuta in contesto domestico, alle sei di mattina e ha coinvolto dieci persone. Le vittime avevano un’età compresa tra uno e 14 anni.

Il presunto assassino, la cui identità al momento non è stata resa nota, è fuggito in macchina dal luogo della sparatoria. È stato ucciso durante l’inseguimento dalle forze dell’ordine. Alcune delle vittime erano suoi parenti. A indagare è la polizia di stato della Louisiana, che sta cercando di raccogliere materiale dai testimoni.

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