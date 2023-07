Al momento dell’arresto il killer aveva con se un’altra pistola, diversi caricatori, uno scanner della polizia e un giubbotto antiproiettile. Non è ancora chiaro il movente

In una sparatoria di massa a Philadelphia un uomo armato di un fucile automatico di tipo Ar ha ucciso quattro persone e ferito altre due. Secondo quanto riferito dalla polizia, il killer è stato arrestato dagli agenti. Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto l’uomo a sparare sulle persone, così come la sua identità al momento rimane ignota.

Al momento dell’arresto, l’uomo aveva con se un’altra pistola, diversi caricatori, uno scanner della polizia e un giubbotto antiproiettile.

Le vittime

Secondo quanto riferito dalle autorità locali le vittime sono uomini con un’età che va dai 20 ai 59 anni, tutte colpite in diverse parti del quartiere di Kingsession. Tra i feriti ci sono due minori: un bambino di 2 anni e un ragazzo di 13. Da una prima ricostruzione della polizia l’uomo avrebbe scelto in maniera casuale le vittime.

Nel fine settimana, a 160 chilometri di distanza nella città di Baltimora in un’altra sparatoria di massa sono state uccise due persone e ferite 28.

