Almeno nove persone sono morte in una sparatoria a Monterey Park, vicino a Los Angeles. La polizia locale ha confermato l’attacco e ha diffuso il numero delle vittime ore dopo che numerose auto della polizia e diverse ambulanze erano state viste arrivare sul posto. Una fonte della polizia ha parlato di almeno 12 persone coinvolte, mentre alcuni testimoni parlano di un uomo armato con una mitragliatrice e molte munizioni. L’attacco sarebbe avvenuto in una discoteca o in un altro edificio commerciale. La zona era piena di persone arrivate per i festeggiamenti del capodanno lunare cinese.



