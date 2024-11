Nella sparatoria, culmine di una rissa avvenuta alle 23 della serata del 31 ottobre in piazza Coimbra e legata al traffico di droga erano coinvolte «tra 400 e 600 persone» ha detto il ministro dell'Interno francese Bruno Retailleau

Almeno cinque persone sono rimaste gravemente ferite in una sparatoria avvenuta nel quartiere di Poitiers, nell’ovest della Francia. Tra questi ci sono anche due 16enni e un 15enne che si trova in pericolo di vita dopo aver subito un colpo d’arma da fuoco alla testa.

Secondo l’emittente francese Bfm Tv, «diverse centinaia di persone» sarebbero coinvolte nella sparatoria. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di uno scontro armato tra bande rivali che è partito da un ristorante ed è degenerato. Secondo le prime informazioni la sparatoria sarebbe avvenuta in Place Coimbra, a Poitiers, luogo noto per il traffico di droga, ha riferito una fonte della polizia. All'esterno di un ristorante alcune persone avrebbero sparato da un’auto, per poi fuggire. Arrivata sul posto la polizia avrebbe trovato i cinque feriti e una dozzina di fori di proiettile sulla facciata del locale.

Nella sparatoria, culmine di una rissa avvenuta alle 23 della serata del 31 ottobre in piazza Coimbra e legata al traffico di droga erano coinvolte «tra 400 e 600 persone» ha detto il ministro dell'Interno francese Bruno Retailleau.

