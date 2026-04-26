Un uomo armato apre il fuoco durante la cena dei corrispondenti con 2.600 ospiti e il presidente presente. Evacuati Trump e Vance, ferito un agente

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La tradizionale cena annuale dell’associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca, che avrebbe dovuto celebrare la libertà di stampa e segnare la prima partecipazione di Donald Trump da presidente, si è trasformata in una notte di terrore. Un boato, poi quattro o forse sei spari nella lobby dell’Washington Hilton, a pochi metri dal salone dove erano riunite circa 2.600 persone tra giornalisti, ospiti e membri dell’amministrazione.

Nel ballroom erano presenti, oltre a Trump, il vicepresidente JD Vance, l’attorney general Todd Blanche e il direttore dell’FBI Kash Patel. Il presidente e Vance sono stati evacuati in direzioni opposte dagli agenti del United States Secret Service, come previsto dai protocolli di emergenza.

Il sospettato, identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, residente in California, è stato fermato dopo essere stato colpito da un agente. Un altro membro della sicurezza è rimasto ferito ma si salverà grazie al giubbotto antiproiettile. Secondo la procuratrice federale Jeanine Pirro, l’uomo aveva con sé un fucile a canna liscia, una pistola e diversi coltelli. Era un ospite dell'Hilton, dove era in corso la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. È stato incriminato preliminarmente per uso di arma da fuoco e aggressione a un agente, ma altre accuse potrebbero seguire.

Nel caos, molti invitati si sono gettati sotto i tavoli o dietro le colonne storiche dell’hotel, lo stesso luogo dove nel 1981 Ronald Reagan rimase ferito in un attentato.

In conferenza stampa, Trump ha definito l’assalitore «un lupo solitario che voleva uccidere», ha ringraziato Melania Trump «per il coraggio e la pazienza» e promesso che la serata sarà recuperata entro un mese. Con tono insolitamente misurato, ha invitato gli americani a «risolvere le differenze pacificamente», ricordando anche il recente omicidio di Charlie Kirk.

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