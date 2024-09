Un gruppo di persone armate ha aperto il fuoco facendo una strage: vari feriti sono in condizioni gravi. Non ci sono ancora arresti

Sono almeno quattro i morti per un mass shooting, una sparatoria di massa, a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti. Secondo le prime ricostruzioni alcune persone armate hanno aperto il fuoco, intorno alle 23, contro uomini e donne che stavano trascorrendo la serata di sabato all’aperto sulla 20esima strada, vicino a Magnolia Avenue, nella zona di Five Points South.

Sul posto sono stati ritrovati tre corpi privi di vita, mentre un ferito grave è deceduto in ospedale. I vigili del fuoco hanno subito transennato la zona.

Bilancio incerto

Ci sono altri feriti coinvolti nella sparatoria giudicati in condizioni serie. Il bilancio delle vittime potrebbe quindi aggravarsi. La polizia di Birmingham sta investigando per individuare gli autori della sparatoria e conoscere la matrice della strage. Ha chiesto aiuto alla popolazione per fornire i dettagli necessari a ricostruire la dinamica della sparatoria. La Cnn ha citato l’agente di polizia, Truman Fitzgerald, che ha riferito come questi stragi abbiano a «più a che fare con la cultura che con la criminalità».

Le sparatorie di massa negli Stati Uniti

Le sparatorie di massa negli Stati Uniti sono frequenti, al di là dei casi mediatici come il massacro della Columbine High School del 1999. Solo quest’anno, stando al Gun Archive Violence (che cataloga tutte le informazioni riguardo a morti e feriti per il possesso di armi da fuoco) ci sono state oltre 400 mass shooting.

© Riproduzione riservata