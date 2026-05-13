L’ateneo delle spie (digitali) a due passi dal Cremlino

Un’inchiesta giornalistica internazionale svela un programma universitario top secret, dedicato alla formazione di hacker, analisti e operatori destinati alla guerra ibrida per conto del Gru, il servizio di intelligence militare di Mosca. E c’è una sede vera e propria: l’ateneo Bauman, uno dei più prestigiosi del paese

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Un giovane studente modello, un’università tra le più prestigiose della Russia, e un percorso didattico che porta direttamente dentro l’apparato militare dell’intelligence russa. Per formare le spie del presente e del futuro. È il quadro ricostruito da un’inchiesta giornalistica di sette testate internazionali, dallo Spiegel tedesco al britannico Guardian, fino al media russo indipendente The Insider, che ha analizzato oltre duemila documenti interni della Bauman Moscow State Technical Universit