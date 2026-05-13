dalle aule universitarie ai servizi segreti russi

L’ateneo delle spie (digitali) a due passi dal Cremlino

maria michela d’alessandro
13 maggio 2026 • 19:48

Un’inchiesta giornalistica internazionale svela un programma universitario top secret, dedicato alla formazione di hacker, analisti e operatori destinati alla guerra ibrida per conto del Gru, il servizio di intelligence militare di Mosca. E c’è una sede vera e propria: l’ateneo Bauman, uno dei più prestigiosi del paese

Un giovane studente modello, un’università tra le più prestigiose della Russia, e un percorso didattico che porta direttamente dentro l’apparato militare dell’intelligence russa. Per formare le spie del presente e del futuro. È il quadro ricostruito da un’inchiesta giornalistica di sette testate internazionali, dallo Spiegel tedesco al britannico Guardian, fino al media russo indipendente The Insider, che ha analizzato oltre duemila documenti interni della Bauman Moscow State Technical Universit

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maria michela d’alessandro