L’Iran punta sullo stallo armato. E inchioda gli Usa nel pantano

L’attuale gruppo dirigente iraniano è alle prese con una partita in cui sa di non poter infliggere lo scacco matto all’avversario-nemico, ma mira a trasformare lo stallo in qualcosa di simile alla vittoria. Al contempo l’Iran punta sul timore dell’effetto domino in Medioriente
I persiani, si sa, sono stati maestri negli scacchi. Lo stesso nome del gioco in farsi, Shatranj, rinvia alla radice persiana shah, re. Così come la mossa che mette definitivamente all’angolo l’avversario: shah mat, scacco matto. Di questo gioco gli iraniani, eredi degli antichi persiani, sono accaniti cultori. Nemmeno la Repubblica Islamica, che tra il 1982 e il 1988, lo aveva bandito perché associato a ingredienti poco religiosi come l’azzardo, il consumo di alcool, l’assenza del velo tra le g