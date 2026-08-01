L’Iran punta sullo stallo armato. E inchioda gli Usa nel pantano

true false

I persiani, si sa, sono stati maestri negli scacchi. Lo stesso nome del gioco in farsi, Shatranj, rinvia alla radice persiana shah, re. Così come la mossa che mette definitivamente all’angolo l’avversario: shah mat, scacco matto. Di questo gioco gli iraniani, eredi degli antichi persiani, sono accaniti cultori. Nemmeno la Repubblica Islamica, che tra il 1982 e il 1988, lo aveva bandito perché associato a ingredienti poco religiosi come l’azzardo, il consumo di alcool, l’assenza del velo tra le g