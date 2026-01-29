Starmer, Carney e Merz cercano l’abbraccio di Xi

La visita del premier britannica segna la fine di un lungo gelo diplomatico e Downing Street ha chiarito l’intento di bilanciare “pragmaticamente” la dipendenza dagli Stati Uniti: le promesse reciproche parlano di un «partenariato strategico globale». Prima di lui era toccato al leader canadese, il prossimo in arrivo è il cancelliere
I grandi alleati bullizzati da Donald Trump stanno riallacciando uno dopo l’altro ottime relazioni con quella Cina che, fino a ieri, se non consideravano il “male assoluto”, poco ci mancava. Eppure la politica della Casa Bianca, tra cedimenti filo-Putin sull’Ucraina, dazi punitivi e tentativi di conquista della Groenlandia, li ha spinti tra le braccia di Xi Jinping, assurto a difensore in capo delle organizzazioni internazionali delle quali hanno beneficiato le potenze vincitrici della Seconda g