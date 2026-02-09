L’agonia politica

Epstein files, tuona anche Re Carlo. Starmer resiste ma cadono i suoi consiglieri

09 febbraio 2026 • 20:32Aggiornato, 09 febbraio 2026 • 20:37

Buckingham Palace, con un comunicato durissimo, ha affermato che re Carlo è pronto a collaborare con la polizia nelle indagini riguardo l’ex principe Andrea e il suo rapporto con Jeffrey Epstein. Intanto, nonostante le richiese di passi indietro per il caso Mandelson, il premier laburista ritrova l’appoggio del suo partito

«Clock’s ticking», ha postato il profilo dei Conservatori di Kemi Badenoch. Per adesso Keir Starmer ha superato la crisi, ma l’ora della verità si sta avvicinando. Giorni, settimane o mesi, sembra questione di tempo. Con il discorso al suo staff, in cui ha affermato di voler rimanere al numero 10 di Downing Street, ignorando così le richieste di dimissioni che sono giunte dai Tories, da Reform e perfino dal leader laburista scozzese, Anas Sarwar, Starmer ha però rilanciato la palla in avanti.

Giornalista professionista, laureato in storia, con un master in Geopolitica e sicurezza globale. Scrive di esteri e politica internazionale, ma non solo.