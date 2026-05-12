Starmer nel bunker, il Labour in pieno caos. Quattro ministri si dimettono

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«Tutte le carriere politiche finiscono nel fallimento. La mia è finita prima delle altre», diceva Tony Benn citando Enoch Powell. Mai come oggi la massima sembra attuale. Nel giorno in cui Carlo III leggerà il King’s Speech e pronuncerà le parole «il mio governo», Westminster si ritrova davanti alla situazione paradossale in cui è finito Keir Starmer: un esecutivo che non rappresenta più la maggioranza dei britannici e che, se il ritmo delle dimissioni continuerà come avvenuto nel pomeriggio di