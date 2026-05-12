dopo la disfatta elettorale

Starmer nel bunker, il Labour in pieno caos. Quattro ministri si dimettono

Marzia Maccaferri
12 maggio 2026 • 19:52

Il primo ministro è sfiduciato senza essere formalmente sfiduciato: tra le defezioni più clamorose al governo, quella di Jess Phillips. Ma un centinaio di parlamentari firmano una lettera di sostegno. Intanto Farage si gode lo spettacolo

«Tutte le carriere politiche finiscono nel fallimento. La mia è finita prima delle altre», diceva Tony Benn citando Enoch Powell. Mai come oggi la massima sembra attuale. Nel giorno in cui Carlo III leggerà il King’s Speech e pronuncerà le parole «il mio governo», Westminster si ritrova davanti alla situazione paradossale in cui è finito Keir Starmer: un esecutivo che non rappresenta più la maggioranza dei britannici e che, se il ritmo delle dimissioni continuerà come avvenuto nel pomeriggio di

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Marzia Maccaferri
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Marzia Maccaferri

Insegna storia contemporanea e pensiero politico a Queen Mary, University of London. Ha scritto di marxismo inglese, di Brexit e di storia degli intellettuali. Ora sta lavorando sulla ricezione di Gramsci in Gran Bretagna e sulla crisi degli anni ’80.