la bufera degli epstein files

Il fantasma di Mandelson insegue Starmer, Downing Street in modalità crisi infinita

Keir Starmer
Keir Starmer
Keir Starmer
Marzia Maccaferri
17 aprile 2026 • 20:21

Il no dei servizi di sicurezza alla nomina dell’ex ambasciatore venne ignorato dal Foreign Office. Il premier: «Non lo sapevo». Lunedì il passaggio in parlamento, ma per l’inquilino di Downing Street la situazione si sta facendo incandescente: troppi errori di valutazione

Keir Starmer è di nuovo travolto dallo scandalo Mandelson. E lo è mentre si trova a Parigi per incontrare Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Giorgia Meloni in un vertice che avrebbe dovuto consolidare il Regno Unito come interlocutore solido e credibile nel nuovo equilibrio europeo. Invece, ancora una volta, Westminster implode su sé stessa. L’improvviso licenziamento del massimo funzionario del Foreign Office, Olly Robbins, ha riportato Downing Street nella sua modalità più familiare: la gestion

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Marzia Maccaferri
Marzia Maccaferri
Marzia Maccaferri

Insegna storia contemporanea e pensiero politico a Queen Mary, University of London. Ha scritto di marxismo inglese, di Brexit e di storia degli intellettuali. Ora sta lavorando sulla ricezione di Gramsci in Gran Bretagna e sulla crisi degli anni ’80.