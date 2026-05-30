«Starmer è spacciato in ogni caso». Dentro la faida che dilania il Labour

Alle elezioni suppletive di Makerfield si deciderà se il sindaco di Manchester Burnham potrà correre contro il premier. L’analista Judah: «Un voto cruciale. Se perde, il partito è finito. Perché solo lui può fermare il ciclone populista di Farage»

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Che cosa ci faceva Wes Streeting al cinema a vedere Il Diavolo veste Prada 2 con il ministro del Commercio pochi giorni prima di rassegnare le dimissioni che hanno scatenato una crisi profonda nel governo Keir Starmer? Il titolare dimissionario del dicastero della Salute voleva forse inscenare un’uscita spensierata, con la complicità del collega, mentre cospirava alle spalle del premier? C’è anche una serata di film e svago al centro degli intrecci che sconvolgono il Labour inglese, fra rivolte