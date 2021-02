La moglie del narcotrafficante, Joaquin "El Chapo" Guzmán Loera, è stata arrestata all’aeroporto di Dulles in Virginia per traffico di droga internazionale. La 31enne, Emma Coronel Aispuro, è accusata di avere partecipato all’imponente giro di droga organizzato dal compagno portando proprio i messaggi del Chapo dalla cella dove era detenuto agli altri membri del cartello. Gli eventi fanno riferimento al periodo tra il 2014 e il 2017 quando Guzmán era detenuto in Messico.

Nel luglio 2015, il narcotrafficante era riuscito a scappare dal penitenziario in cui era detenuto. La donna è accusata di avere avuto un ruolo anche in questa vicenda aiutando il marito nell’evasione che era durata fino al gennaio del 2016 quando il boss del narcotraffico era stato nuovamente arrestato. Inoltre, sempre secondo gli investigatori, Aispuro avrebbe iniziato a progettare un nuovo piano per far evadere nuovamente Guzmán. Il progetto non era poi andato in porto perché gli Stati Uniti avevano ottenuto l’estradizione del Chapo.

Chi è El Chapo

Nato nel 1957 a La Tuna in Messico, Joaquin Guzmán Loera detto “El Chapo” è considerato uno dei massimi esponenti del narcotraffico messicano e internazionale. La su ascesa è avvenuta negli anni Ottanta grazie alla brutalità dei suoi metodi e all’efficienza criminale che gli hanno permesso prima di collaborare con uno dei più importanti narcotrafficanti, Miguel Ángel Félix Gallardo, e in seguito di fondare un suo cartello. Il suo primo arresto risale al 1993 in Guatemala. Dopo avere subìto una condanna fino a vent’anni di carcere ed essere stato estradato in Messico, nel 2001 El Chapo riuscì a evadere corrompendo le guardie penitenziarie.

La sua fuga è durata fino al 2014 e gli ha permesso nel 2007 di sposare Emma Coronel Aispuro. Dopo la sua ennesima fuga avvenuta nel 2015, gli Stati Uniti, dove Guzmán è accusato di avere fatto affluire ingenti quantitativi di droga, sono riusciti a ottenere la sua estradizione. Il suo arresto non ha però offuscato né la sua fama né l’amore per la moglie. Nel 2019, El Chapo ha infatti deciso di cedere a Coronel ogni diritto sulla sua immagine.

