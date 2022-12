La nuova legge cancella ufficialmente il Defense of Marriage Act, che definiva formalmente il matrimonio come un’unione tra uomo e donna.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato e trasformato in legge il provvedimento che tutela il matrimonio tra le coppie dello stesso sesso. La storica legge, approvata da una coalizione bipartisan tra democratici e repubblicani al Congresso, cancella ufficialmente il Defense of Marriage Act, che definiva formalmente il matrimonio come un’unione tra uomo e donna.

La firma del testo si è tenuta con una cerimonia in cui si sono esibiti alcuni artisti – tra cui il noto cantante Sam Smith – davanti a una folla di 5.300 persone. «Miei concittadini americani, la strada per arrivare a questo momento è stata lunga, ma coloro che credono nell’uguaglianza e nella giustizia non si sono mai arresi», ha detto Biden. «L’abbiamo fatto. Continueremo il lavoro che ci attende. Ve lo prometto», ha aggiunto.

La nuova legge vieta agli stati di negare la validità dei matrimoni celebrati fuori dallo stato in base al sesso, alla razza o all’etnia. La legge rischia di essere uno degli ultimi provvedimenti di peso che i democratici riusciranno ad approvare prima della fine della legislatura dato che dal prossimo mese la Camera sarà in mano ai repubblicani dopo i risultati ottenuti alle elezioni di midterm.

© Riproduzione riservata