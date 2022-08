Nessuna persona sarebbe rimasta ferita nello schianto. Al momento non sembra che l’uomo avesse intenzione di attaccare in particolare un membro del Congresso.

Secondo quanto riporta Fox news che cita fonti della polizia americana un uomo si è schiantato con la sua auto contro la cancellata di Capitol Hill.

L’auto avrebbe preso fuoco dopo lo schianto, dopo essere sceso dall’auto l’uomo avrebbe sparato diversi colpi in aria prima di suicidarsi.

Il comunicato della polizia

«Poco dopo le 4 del mattino, un uomo è andato a sbattere con la sua auto contro la barricata di veicoli tra East Capitol Street e Second Street», si legge nel comunicato della polizia di Capitol Hill.

«Quando i nostri agenti hanno sentito il rumore degli spari, sono intervenuti immediatamente e si stavano avvicinando all'uomo quando si è sparato. Nessun altro è rimasto ferito. Al momento non sembra che l'uomo avesse come obiettivo i membri del Congresso, che sono in pausa, e non sembra che gli agenti abbiano sparato con le loro armi. I nostri investigatori stanno indagando sul passato dell’uomo. Il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Washington si sta occupando delle indagini sul decesso».

