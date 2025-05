La Corte Suprema ha revocato la protezione a 500 mila migranti: una vittoria per il presidente. Ora rischiano la deportazione. L’ira del tycoon sullo stop ai dazi: attacca le toghe, la Cina e pure i conservatori che non lo sostengono sulle tariffe

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’amministrazione Trump a revocare la protezione umanitaria, voluta da Joe Biden, per oltre mezzo milione di migranti provenienti da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela. La decisione d’emergenza – e che pertanto non è accompagnata da motivazioni e non è definitiva – autorizza di fatto la Casa Bianca a fermare e rimpatriare queste persone, che erano state accolte legalmente attraverso un programma speciale che consentiva loro di vivere e lavorare temporaneamente negli Stati Uniti.

La Corte ha preso la decisione con una maggioranza di 7 a 2, annullando l’ordinanza di un tribunale federale che richiedeva una revisione caso per caso prima di procedere con le espulsioni. La giudice liberal Elena Kagan ha votato con la maggioranza conservatrice, mentre le giudici Ketanji Brown Jackson e Sonia Sotomayor hanno espresso un’opinione in dissenso, sottolineando le gravi conseguenze umanitarie e legali per i migranti coinvolti.

Un punto per il tycoon

È una vittoria importante per l’amministrazione. Il dipartimento della Sicurezza nazionale sta lavorando alacremente per fermare e rimpatriare clandestini e migranti irregolari, scontrandosi continuamente con le decisioni contrare dei tribunali. Trump spera che questa decisione sia il segno che la Corte suprema starà dalla sua parte anche su altri fronti, innanzitutto sulla guerra commerciale, dove lo scontro fra il presidente e le toghe è sempre più serrato.

Intanto i dazi bloccati da un tribunale specializzato nel commercio internazionali sono stati temporaneamente rimessi in vigore da una Corte d’appello federale, ma soltanto per il tempo strettamente necessario per le schermaglie legali. Il 5 giugno ci sarà una nuova udienza, e sarà un’altra tappa verso l’accertamento della costituzionalità delle grandi manovre tariffarie di Trump, questione che spetta alla Corte suprema, dove inevitabilmente arriverà la contesa. Per questo la temporanea sospensione del blocco dei dazi non ha dato al presidente grande soddisfazione.

La Casa Bianca continua a sentirsi accerchiata e soffocata da un potere che illegittimamente travalica il suo mandato, e per questo ha innalzato nuovamente il livello dello scontro con il ramo giudiziario. Dopo il blocco tariffario da parte della poco nota Corte per il commercio internazionale, il presidente ha subito mandato un avvertimento ai giudici supremi: «Speriamo che la Corte suprema ribalti questa orribile decisioni che minaccia il paese velocemente e in modo definitivo. Che motivo possono avere per provocare un tale danno al paese, se non l’odio per Trump?»

Un messaggio chiaro per una corte che ha una supermaggioranza conservatrice proprio grazie alle nomine fatte da Trump nel primo mandato. Ma nell’accusare i giudici – genere enormemente rappresentato nel repertorio trumpiano – il presidente ha superato ogni limite precedente, arrivando a mettere nel mirino Leonard Leo, ex capo della Federalist Society e attivista giudiziario conservatore poco noto al grande pubblico ma incredibilmente importante nel mettere a punto la strategia con cui la destra nell’ultimo decennio ha conquistato un ruolo egemonico nelle nomine dei giudici.

Un furibondo Trump ha scritto che Leo è una persona «squallida» che «probabilmente odia l’America». La sua colpa è di non controllare davvero i giudici che si vanta di aver fatto nominare – innanzitutto quelli della Corte suprema – ma soprattutto di avere ingannato il presidente suggerendo persone che ora non rispondono ai comandi: «Sono molto deluso dalla Federalist Society per i cattivi consigli che mi ha dato su molte nomine giudiziarie», ha scritto il presidente: «Questa è una cosa che non può essere dimenticata!».

Molto probabilmente Trump si riferisce in prima battuta a uno dei tre giudici del tribunale del commercio, che è stato nominato da lui e ora ha espresso un’opinione legale contraria a quella gradita.

I consiglieri del presidente temono che le cose saranno più complicate del previsto e leggono alcuni segnali che arrivano dai giudici con una certa preoccupazione. La Corte suprema, ad esempio, ha emesso una sentenza che attribuisce alla figura del presidente tutto il potere esecutivo. Una buona notizia per Trump, ma il ragionamento dei giudici sulla divisione dei poteri potrebbe essere di questo tipo: se il presidente ha tutto il potere esecutivo, significa che non ha nessun potere legislativo. E proprio a quel ramo spetta il potere di «stabilire e raccogliere tasse, dazi, imposte e accise», come recita la Costituzione. Insomma, i giudici per Trump si dividono fra attivisti di sinistra in toga e alleati conservatori pronti a tradirlo, addirittura in nome della Costituzione.

Scontro con Pechino

L’ira del presidente si è infine scatenata anche contro il nemico esterno. «La Cina, forse non sorprendentemente per qualcuno, ha totalmente violato il nostro accordo», ha scritto Trump, sottolineando di aver chiuso l’intesa con Pechino in tempi rapidi per via della precaria situazione che si stava creando nel paese.

«Due settimane fa la Cina era in grave pericolo economico! I dazi doganali molto alti che avevo imposto avevano reso praticamente impossibile per la Cina commerciare con il mercato statunitense, che è di gran lunga il numero uno al mondo», ha scritto Trump, sottolineando che quelle misure sono state «devastanti» per Pechino.

In cima alla lista degli alleati che hanno deluso Trump c’è però Elon Musk, che ieri ha formalmente concluso la sua collaborazione con l’amministrazione parlando assieme al presidente dallo Studio Ovale. Musk abbandona il governo dopo essersi scontrato con chiunque a Washington, lasciando i conti del dipartimento Doge lontanissimi dagli obiettivi di taglio ed efficientamento, dopo aver perso contro Trump la sfida sui dazi, gravato dai racconti del New York Times sull’uso smodato di droghe – altro che microdosaggio – e la delirante gestione degli affari legati ai 13 figli messi al mondo come gesto di ribellione alla crisi demografica. Un’uscita di scena che più mesta non si potrebbe, al di là delle parole di circostanza.

