La giornata dell’ex presidente a New York non avrà le caratteristiche da circo mediatico che avrebbe desiderato, anche se quasi sicuramente Trump tenterà di capitalizzare questo momento per rafforzare la sua “imitazione di Gesù”, per citare uno dei suoi seguaci

Dopo diversi anni, finalmente è arrivato il momento del ritorno a New York city di Donald Trump, citato in giudizio dal tribunale della contea per accuse legate al pagamento di 130mila dollari della pornostar Stormy Daniels, registrate falsamente come “spese legali” da parte della Trump Organization. Le accuse non sono ancora note al momento, anche se secondo una fonte esclusiva, consultata da Yahoo News, saranno ben trentaquattro.

Come si svolgerà la giornata newyorchese di Trump? L’ex presidente, che già si trova nella sua residenza nella Trump Tower di Manhattan, alle 11 del mattino, corrispondente alle 17 ora italiana, si consegna all’ufficio del procuratore distrettuale Alvin Bragg. Attorno all’edificio, circa mezz’ora prima, inizierà una manifestazione organizzata dalla deputata estremista Marjorie Taylor Greene insieme al New York Young Republican Club, con i primi partecipanti che sono arrivati alle 6 del mattino.

La giornata di Trump

Dopo la deposizione e l’interrogatorio relativo alla lettura dei capi d’imputazione, alle 14.15 (20.15 italiane) circa Trump si dichiarerà non colpevole e alle 15.30 (21.30 italiane) ci sarà la conferenza stampa del procuratore distrettuale Alvin Bragg.

Infine, dopo un volo di ritorno, alle 20 e 15 (2.15 italiane) ci sarà il comizio-intervento di Donald Trump presso la sua residenza a Mar-a-Lago, insieme ai suoi sostenitori più accesi, tra i quali quasi sicuramente figurerà il deputato della Florida Matt Gaetz.

In tutto questo bisogna considera un’altra importante variabile: quanta voglia avrà Trump di fare spettacolo, la prima occasione sarà proprio durante il percorso in tribunale, nel quale non avrà le manette, essendo riservate a quei detenuti pericolosi per i quali c’è il rischio di fuga.

Improbabile che faccia anche un mini-intervento, ma sicuramente farà un gesto di saluto. Non ci saranno nemmeno le telecamere dentro l’aula, ma sarà consentita la presenza di soltanto cinque fotografi, che immortaleranno i momenti nei quali il giudice Juan Merchan della Corte suprema dello Stato di New York leggerà i capi d’imputazione. Così si vuole evitare l’effetto “circo mediatico”.

Come Gesù Cristo

Altri elementi di spettacolarizzazione non ci saranno, come il famoso “mug-shot”, la foto che si riserva ai criminali in mano alla giustizia, né ci sarà alcun tipo di detenzione al momento. Secondo un’altra fonte riservata consultata da Yahoo News, difficilmente Trump verrà mai detenuto per questo caso, perché al momento è ancora incensurato, anche se la legge lo prevederebbe.

Ad aggiungere tensione al momento, c’è anche la natura del crimine che secondo il procuratore Bragg sarebbe collegato al ben noto pagamento, che secondo la legge newyorchese è soltanto un illecito.

Trump, quindi, non riuscirà nuovamente a rendere quegli uffici un palco come già successo nel 1990 nel periodo in cui era in corso il divorzio dalla sua prima moglie Ivana.

Tenterà ugualmente di realizzare quanto suggerito da una figura del suo entourage a Rolling Stone: secondo la persona sentita dal magazine statunitense, Trump vuole «fare qualcosa di simile a quanto fatto da Gesù Cristo, prendere su di sé tutto il dolore, così che i suoi seguaci se lo risparmino».

In linea quindi con la sua narrazione contigua al complottismo propugnato dagli aderenti alla teoria di QAnon, secondo cui Trump è il guerriero della Luce che sfida quell’oscura combriccola di satanisti-pedofili della quale farebbero parte numerosi democratici, bufala ripetuta di recente anche dalla deputata Marjorie Taylor Greene nella sua intervista al programma 60 Minutes.

La sicurezza

Questo farà sì che il brusco aumento delle donazioni ricevute sin da quando hanno cominciato a trapelare le voci sul suo imminente arresto da parte del procuratore Bragg, da Trump erroneamente annunciato per il 28 marzo scorso.

A fare da cornice al tutto, al netto delle due manifestazioni opposte che ci saranno in città (oltre a quella già citata, ce ne sarà un’altra di oppositori nei pressi della Trump Tower).

Il piano varato dal dipartimento di polizia di New York prevede una sicurezza strettissima di tutta l’area. A partire dalle sei del mattino, c’è un ampio cordone di forze dell’ordine che però non si aspettano particolari episodi di violenza, né tantomeno che ci siano aumenti di reati nel resto della città.

Oltre a questo processo, Trump dovrà affrontare altre tre battaglie legali: due riguardano due indagini federali, la prima riguardante il suo ruolo nell’aizzare gli insorti del 6 gennaio 2021, l’altra che concerne il furto di documenti riservati nascosti nella sua residenza in Florida. Infine, in Georgia, si avvicina un’altra incriminazione riguardante le sue pressioni nei confronti del segretario di Stato Brad Raffensperger per modificare illegalmente l’esito del voto alle presidenziali del 2020.

