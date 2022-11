Ci risiamo, ora è ufficiale. Anche contro il parere di alcuni suoi compagni di partito, Donald Trump ha rispettato le anticipazioni e ha annunciato la ricandidatura alla Casa Bianca. Lo ha fatto dalla sua tenuta di Mar-a-Lago, la stessa dove qualche mese fa c’è stato il blitz dell’Fbi. E poco importa se l’annuncio rischia di passare un po’ in secondo piano, con le notizie che arrivano dalla Polonia: l’obiettivo è l’elezione del 2024.

«Per rendere l'America di nuovo grande e gloriosa», «Il ritorno dell'America inizia ora», «Non c'è mai stato un movimento come il nostro», «Con Biden sono stati due anni di dolore», ha detto Trump in un discorso durato un’ora. La ricandidatura arriva a pochi giorni dalla sconfitta alle elezioni di midterm. I repubblicani hanno sì riconquistato il controllo della Camera, ma i candidati più vicini all’ex presidente non sono stati eletti.

