Il tribunale che ha sospeso la deportazione di centinaia di minori del Guatemala è l’ennesima minaccia al progetto del presidente. Intanto il governatore californiano Newsom cerca di mettere la faccia su un movimento di resistenza in cerca di idee e leader
California in trincea e giudici all’attacco: c’è un fronte (disorganizzato) anti Trump
02 settembre 2025 • 07:00
