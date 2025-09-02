Il tribunale che ha sospeso la deportazione di centinaia di minori del Guatemala è l’ennesima minaccia al progetto del presidente. Intanto il governatore californiano Newsom cerca di mettere la faccia su un movimento di resistenza in cerca di idee e leader

Gli elementi minacciosi per Donald Trump arrivano da più parti: tribunali federali, governatori e amministrazioni locali. La linea intransigente della Casa Bianca sul controllo dei confini e la generale tendenza alla militarizzazione dell’ordine pubblico hanno trovato nelle ultime settimane una serie di ostacoli inattesi.

Non si tratta di una resistenza organizzata ma di un mosaico di giudici, avvocati e amministratori locali che, pezzo dopo pezzo, hanno cominciato a scalfire l’idea di un potere presidenziale senza freni.

Sospensione d’urgenza

Domenica la giudice federale Sparkle Sooknanan ha sospeso d’urgenza la deportazione di centinaia di minori non accompagnati, in gran parte originari del Guatemala, che stavano per essere rimpatriati con voli charter predisposti dall’Ice, l’agenzia che si occupa della difesa dei confini. Alcuni aerei sono stati richiamati in volo dopo l’ordinanza: una scena che fotografa lo scontro in corso tra l’apparato esecutivo e i paletti fissati dalla magistratura. Il messaggio è chiaro: neppure le misure più radicali sull’immigrazione possono essere sottratte al controllo del potere giudiziario.

Pochi giorni prima, un’altra corte federale aveva messo un freno al progetto presidenziale di estendere le cosiddette «espulsioni rapide» a chiunque fosse entrato negli Stati Uniti da meno di due anni. La giudice Jia Cobb ha definito la misura incompatibile con il diritto al giusto processo sancito dal Quinto emendamento. Se fosse entrata in vigore, avrebbe allargato in modo drastico una procedura già contestata, permettendo rimpatri fulminei senza passare da un’aula di tribunale.

La serie di contraccolpi giudiziari si è arricchita di un ulteriore episodio quando il giudice Thomas Cullen, nominato dallo stesso Trump, ha bocciato una querela senza precedenti del dipartimento di Giustizia contro tutti i giudici federali del Maryland. Cullen ha accusando i legali del governo di aver usato tattiche intimidatorie incompatibili con lo stato di diritto. È un segnale significativo: anche parte della magistratura di orientamento conservatore non sembra disposta a piegarsi a un uso politico e spregiudicato degli strumenti legali.

Resistenza in California

Ma la resistenza a Trump non si ferma nelle aule giudiziarie. In California, il governatore Gavin Newsom ha scelto di portare lo scontro su un piano esplicitamente politico. Dopo i disordini di Los Angeles, esplosi a giugno a seguito della mobilitazione dei marines ordinata dalla Casa Bianca, Newsom ha denunciato il presidente davanti ai tribunali federali.

La causa ruota attorno a un nodo cruciale: la possibilità per il presidente di dispiegare forze militari in uno Stato senza il consenso del governatore. Secondo Newsom, si tratta di una violazione sia del decimo emendamento, che tutela le prerogative degli stati, sia del Posse Comitatus Act, la legge del 1878 che limita l’uso dell’esercito in operazioni di polizia interna.

Lo scontro è tutt’altro che simbolico. Un giudice ha inizialmente dato ragione alla California, emettendo un’ingiunzione che bloccava l’azione federale, ma la decisione è stata rapidamente sospesa in appello. Il processo prosegue, e potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema, con conseguenze dirompenti sull’equilibrio tra potere federale e autonomie statali.

Nel frattempo, Newsom ha scelto una strada alternativa: schierare la polizia statale in diverse città californiane come risposta alle minacce della Casa Bianca di inviare nuove truppe federali. Una mossa presentata come «parte di una visione democratica di governo» e come prova che l’ordine pubblico può essere garantito senza militarizzare le strade. Tutto questo mentre l’amministrazione ha avanzato le sue pretese di controllo federale su città come Washington e Chicago.

La Corte suprema

Non è la prima volta che la California guida la resistenza legale a Trump. Durante il primo mandato, Sacramento ha intentato decine di cause contro l’amministrazione federale, con alcuni risultati tangibili. Oggi, però, lo scenario è più complesso. La Corte Suprema è ancora più sbilanciata verso i conservatori e ha già dimostrato in passato di ribaltare verdetti favorevoli agli Stati democratici.

Il quadro che emerge è quello di una resistenza frammentata ma non irrilevante. Non esiste un fronte unito anti Trump, ma ci sono giudici che rivendicano l’indipendenza del potere giudiziario, governatori che sfidano l’uso politico delle forze armate, avvocati che ottengono vittorie processuali capaci di fermare — anche solo per qualche giorno — i rimpatri di centinaia di persone. È in questa trama di episodi, più che nelle dichiarazioni dei leader democratici, che si misura la vitalità dello stato di diritto americano.

Trump continua a proclamare di avere «un mandato dal popolo» per ristabilire l’ordine e difendere i confini. Ma la realtà che emerge dalle corti e dalle amministrazioni locali racconta un’altra storia: il potere presidenziale non è assoluto, e perfino in un clima politico polarizzato esistono anticorpi istituzionali pronti a reagire. La popolarità a picco del presidente mostra che la crisi è anche dal lato dei consensi.

Quanto questi anticorpi riusciranno a resistere alla pressione della Casa Bianca e all’orientamento conservatore della Corte Suprema è la domanda che segnerà i prossimi mesi. Per ora, però, tra i cieli sopra il Guatemala e le piazze di Los Angeles, Trump ha già dovuto sperimentare cosa significa governare un paese dove la separazione dei poteri non è solo un principio astratto, ma un’arma concreta contro ogni tentazione autoritaria.

