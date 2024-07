Ci sono voluti oltre nove mesi di guerra per tirare fuori il primo nome politico per il futuro di Gaza. Nelle trattative in corso – secondo il Wall Street Journal – i funzionari degli Stati Uniti e di diversi stati arabi stanno facendo pressioni tra le parti affinché l’ex leader di Fatah Mohammad Dahlan si gestisca il periodo del dopoguerra nella Striscia. Sull’indiscrezione è intervenuto lo stesso Dahlan tramite un post su X.

«Non sosterremo alcuna scelta che non sia stata raggiunta sulla base degli accordi nazionali palestinesi», ha detto. Il futuro della Striscia deve basarsi su un processo democratico e un piano per «la creazione di uno stato indipendente con Gerusalemme come capitale». E ha aggiunto: «Ho ripetutamente rifiutato di accettare qualsiasi ruolo di sicurezza, governativo o esecutivo».

Dahlan e Fatah hanno dettato le loro condizioni preliminari. Il rifiuto, al momento, forse è dovuto al fatto che la gestione nelle mani di Dahlan sarebbe temporanea in attesa di una soluzione più di lungo periodo. Di sicuro è una figura con cui Israele è più disposto a collaborare rispetto al veto totale posto ai vertici di Hamas. Bocciata invece dalla Turchia la proposta degli Emirati Arabi Uniti che vorrebbero mandare nella Striscia un contingente militare internazionale per controllare il territorio per conto dell'Autorità palestinese.

In attesa delle trattative, la guerra sul campo continua come d’altronde ha fatto intendere lo stesso premier israeliano Benjamin Netanyahu durante il suo discorso al Congresso americano: «Sono venuto qui per assicurarvi una cosa, che vinceremo e la nostra sarà una vittoria totale». Nelle ultime 24 ore decine di missili hanno colpito siti di Hezbollah lungo il confine a nord. Mentre tre soldati israeliani sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nella mattina di ieri nel villaggio di Nabi Ilyas in Cisgiordania. Il discorso del leader israeliano è stato duramente criticato dall’ex speaker del Congresso Nancy Pelosi che ha preferito incontrare i famigliari degli ostaggi piuttosto che starlo ad ascoltare. Secondo Pelosi quello pronunciato da Netanyahu è stato il «peggiore» discorso pronunciato da un leader straniero al Congresso americano.

I famigliari delle vittime continuano a premere affinché il governo israeliano arrivi a un accordo che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi. Nel frattempo in un tunnel i soldati israeliani hanno trovato i corpi di cinque ostaggi, che sono stati riportati in Israele.

Dagli Usa all’Italia

Netanyahu incontrerà la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il presidente Joe Biden che il giorno prima ha spiegato alla nazione le motivazioni del suo ritiro dalla campagna elettorale per le elezioni di novembre.

Atteso per venerdì 26 luglio, invece, l’incontro con Donald Trump. In un’intervista alla Fox l’ex presidente repubblicano ha detto che la guerra dovrebbe finire in fretta perché gli israeliani «stanno venendo decimati da questa pubblicità, e sapete che Israele non è molto bravo nelle pubbliche relazioni», ma ha anche criticato chi ha contestato l’intervento al Congresso di Netanyahu.

Mentre il primo ministro israeliano è a Washington il presidente Isaac Herzog è stato accolto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, la quale ha ribadito la vicinanza del governo italiano, la condanna del terrorismo di Hamas e la necessità di raggiungere il prima possibile il cessate il fuoco.

Quello con la premier non è stato l’unico incontro diplomatico, Herzog ha avuto anche un colloquio con il presidente Mattarella prima che entrambi raggiungessero Parigi in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici.

