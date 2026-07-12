Attacchi tra Usa e Iran, ricomincia la battaglia di Hormuz

true false

Per tutta la giornata di domenica Teheran e Washington hanno continuato a scagliarsi contro missili e droni, in una spirale che sembra non trovare ancora un punto d’arresto. È il terzo round di attacchi in una sola settimana, un nuovo capitolo del confronto tra nemici riapertosi due notti fa. Il segretario Onu Guterres ha esortato a riprendere «urgentemente» i negoziati. Gli eserciti sono tornati a sferrarsi colpi dopo che l’Iran ha attacco una portacontainer battente bandiera cipriota che ha te