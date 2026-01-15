Minneapolis, Trump minaccia i “ribelli”: «Mando l’esercito se non obbedite all’Ice»

true false

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ama giocare su più tavoli. Prima l’incontro con Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione venezuelana, poi la minaccia dell’Insurrection Act per Minneapolis. Se sul fronte interno scommette sulla forza, sul fronte esterno cerca, per ora, il dialogo. «Se i politici corrotti del Minnesota non rispetteranno la legge e non impediranno agli agitatori professionisti e agli insorti di attaccare i patrioti dell’Ice, attiverò l’Insurrection Act, e porrò