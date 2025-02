Donald Trump ha chiesto a Elon Musk di essere più aggressivo nello sventrare la burocrazia federale, lui ha obbedito inviando a 2,3 milioni di impiegati pubblici la richiesta di descrivere 5 cose che hanno fatto la settimana scorsa entro la mezzanotte lunedì, dove una risposta inadeguata o assente equivale automaticamente alle dimissioni. L’iniziativa ha trovato però alcuni eroi del mondo MAGA disallineati.

Il primo a smarcarsi è stato il direttore dell’Fbi, Kash Patel, che ha ordinato ai dipendenti del Bureau di non rispondere e seguire le procedure consolidate. Patel è un lealista trumpiano apparentemente senza macchia, ma poiché con Trump non si può mai dire gli è stato imposto come vice Dan Bongino, podcaster e ultrà presidenziale che ha più punti fedeltà del suo capo.

L’Fbi non è il solo angolo della pubblica amministrazione che ignora o rifiuta la richiesta di Musk. La direttrice dell’intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, ha dato la direttiva di non rispondere, con la motivazione di evitare di diffondere informazioni classificate (Musk ha esplicitamente detto di non includerne), e lo stesso ha fatto anche il Pentagono di Pete Hegseth, che contemporaneamente è impegnato in una revisione del personale e del budget che appare in competizione con quella di DOGE. Le forze armate, di cui Trump ha dato poco

Anche al dipartimento di Stato i funzionari non si sono prodigati per assecondare le imperiose richieste di Musk con particolare zelo. Il Washington Post ha letto un messaggio inviato a tutti i dipendenti da Tibor Nagy, sottosegretario con delega alla gestione del personale. Nagy ha scritto che la catena di comando risponderà per tutti, e in ogni caso «nessun dipendente è obbligato a rispondere delle sue attività al di fuori della catena di comando del dipartimento».

Sicurezza e Sanità

I responsabili dell’agenzia per la cybersicurezza, che fa capo al dipartimento della Sicurezza nazionale, hanno incoraggiato i dipendenti a rispondere a Musk, salvo poi ricevere l’indicazione opposta dai vertici del dipartimento guidato da Kristi Noem. Simili scene di confusione si sono verificate nel dipartimento della Sanità, guidato da Robert Kennedy Jr.: prima è stato detto di rispondere, poi di fermarsi in attesa di nuove indicazioni nella giornata di lunedì. Siamo in quella zona grigia dove confusione e impreparazione incontrano la disobbedienza.

Del resto l’ipercinetico Musk, messo ulteriormente sotto pressione dal presidente, ha cambiato i termini della questione sul grande processo di snellimento della pubblica amministrazione. Prima ha garantito l’adesione a un programma di dimissioni volontarie con buonuscita, ora spiega che chiunque non sia in grado di giustificare il proprio lavoro è licenziato. Ma quest’ultimo passaggio lo ha reso noto soltanto su X, non nelle email ufficiali, perché gli avvocati avvertono che la procedura è molto probabilmente illegale e comunque difficilmente difendibile.

Il messaggio di Musk è arrivato molto oltre i dipartimenti dell’esecutivo, raggiungendo il personale di diversi altri organi pubblici, inclusa la Library of Congress e l’ufficio che gestisce il personale del dipartimento di Giustizia. L’opposizione è naturalmente insorta per quello che giudica l’ennesimo abuso di potere commesso dall’amministrazione in questo primo, febbrile mese di governo. Ma la notizia è che anche la maggioranza repubblicana non ha preso bene l’iniziativa.

La senatrice repubblicana Lisa Murkowski, specialista dell’opposizione interna, ha detto: «Se Elon Musk veramente vuole capire quello che i dipendenti federali hanno fatto nel corso della settimana passata, dovrebbe sforzarsi di conoscere ogni dipartimento e agenzia, per imparare qualcosa sui posti di lavoro che sta cercando di tagliare».

