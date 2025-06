All’indomani di una tregua precaria, secondo la Cnn si discute l’ipotesi di dare a Teheran accesso a un fondo da 30 miliardi di dollari per un programma atomico solo a scopi civili. Ma se Trump segretamente si fa avanti, il regime degli ayatollah pubblicamente non arretra sull’arricchimento dell’uranio

L’ipotesi di un tentativo di rimettere in carreggiata i negoziati sul nucleare tra Iran e Stati Uniti torna a emergere all’indomani di una tregua precaria, raggiunta dopo gli strike americani ai siti nucleari e il relativo conflitto di interpretazioni sui danni effettivamente inflitti. La Cnn, basandosi sui racconti di due funzionari americani, ha scritto che l’amministrazione Trump sta discutendo l’ipotesi di dare all’Iran accesso a un fondo da 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare per uso esclusivamente civile.

La cornice di un possibile accordo prevede un alleggerimento delle sanzioni e lo sblocco di risorse iraniane congelate. Sarebbe questa, dunque, l’ipotesi che la Casa Bianca sta esplorando per dare sostanza alla promessa di rendere i devastanti attacchi mirati il perno di una nuova trattativa, con il regime degli ayatollah in posizione di massima debolezza.

Alcuni funzionari americani e di altri alleati del Medio Oriente avrebbero tenuto aperto un canale di dialogo sotterraneo con gli iraniani anche durante gli attacchi di Israele e Stati Uniti, e le discussioni sono proseguite dopo il travagliato percorso che ha portato al cessate il fuoco.

Secondo le informazioni del network, i negoziatori americani hanno messo sul tavolo diverse proposte preliminari, ma tutte fanno perno su un punto che non è negoziabile, cioè l’eliminazione di ogni piano di arricchimento dell’uranio, a qualunque livello. In cambio di questo, Washington potrebbe essere disponibile a permettere un programma di approvvigionamento energetico alternativo.

Teheran ha sempre detto che ha bisogno di arricchire l’uranio a livelli compatibili con gli usi civili, ma l’amministrazione ha da tempo irrigidito la sua posizione, attestandosi sulla stessa linea di Israele, contraria a qualunque attività di arricchimento,

Alcuni dei dialoghi con i partner del Golfo sono avvenuti la settimana scorsa alla Casa Bianca, poco prima degli attacchi americani, e sono guidati dall’onnipresente inviato Steve Witkoff. Un funzionario ha detto che «gli Stati Uniti vogliono guidare questi negoziati», ma non prenderanno l’impegno di pagare per il programma nucleare. Trump, insomma, vuole scaricare i costi dell’investimento sugli alleati della regione.

«Nessun accordo»

L’ipotesi di una trattativa nell’ombra contraddice la posizione espressa pubblicamente dall’Iran. Il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, ha ammesso che i danni ai siti nucleari sono stati molto significativi – smentendo la guida suprema, Ali Khamenei – e perciò gli attacchi complicano qualsiasi prospettiva di dialogo.

Secondo Araghchi, stanno svanendo le possibilità che si ritorni a un accordo multilaterale come quello siglato da Obama e stracciato da Trump. E il ministro ha negato l’esistenza di un canale di dialogo in questo senso: «Non abbiamo fatto nessun accordo per riprendere le trattative. Non è stato fissato un momento, non è stata fatta alcuna promessa, e non abbiamo nemmeno parlato della possibilità di tornare a negoziare», ha detto alla tv di stato iraniana.

L’interruzione delle trattative ha portato anche il parlamento iraniano a votare per sospendere la collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ulteriore segnale di un irrigidimento interno.

Se Trump segretamente si fa avanti, l’Iran pubblicamente non arretra: mantiene la sua pretesa di arricchire uranio a qualche livello, una linea che rischia di bloccare ogni possibile trattativa.

