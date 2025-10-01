Mondo

Usa in shutdown: Trump attacca i dem su sanità e migranti

Mattia Ferraresi
01 ottobre 2025 • 19:47

Al via il blocco federale: servizi pubblici sospesi, impiegati senza paga. Il tycoon alla sinistra: «Volete dare copertura sanitaria ai clandestini»

Nella notte del 1° ottobre il governo federale degli Stati Uniti è entrato in “shutdown”. Allo scadere del termine fissato per l’approvazione del nuovo bilancio, il Congresso non è riuscito a trovare un compromesso per finanziare i servizi federali non essenziali, e l’effetto immediato è la sospensione di molti servizi pubblici e il congelamento di centinaia di migliaia di dipendenti considerati non essenziali. Il dipartimento della Salute ha già annunciato che circa il 41 per cento del suo pers

