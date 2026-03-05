L’uso della forza anche negli Usa: l’Iran è solo una prova generale

true false

È difficile biasimare chi festeggia la fine dei teocrati iraniani che hanno ucciso decine di migliaia di concittadini solo negli ultimi mesi. Al contempo, l’attacco aereo contro l’Iran lanciato da Stati Uniti e Israele preannuncia un periodo di violenza incontrollata, illegale e arbitraria che sarà difficile contenere. Gli americani, e i loro presunti amici sulla scena mondiale, dovrebbero guardare oltre gli obiettivi impopolari della violenza odierna e chiedersi come tale violenza potrebbe esse