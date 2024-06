L’ex consigliere di Donald Trump era stato condannato a quattro mesi per essersi rifiutato di comparire di fronte al Congresso per testimoniare sull’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021

La Corte suprema ha respinto il ricorso di Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump, e ha confermato la condanna a quattro mesi di carcere per oltraggio al Congresso. Bannon dovrà presentarsi alle autorità carcerarie entro il primo luglio, dato che non ci sono più le basi per rinviare la sentenza.

È svanito, quindi, il tentativo dell’ultimo minuto di Banno di evitare la condanna per aver ignorato un mandato di comparizione del Congresso che chiedeva informazioni sul suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando migliaia di sostenitori dell’ex presidente repubblicano Donald Trump attaccarono le istituzioni democratiche degli Stati Uniti. Il giudice distrettuale statunitense Carl Nichols aveva sospeso la sua condanna durante la richiesta di appello, che è stata respinta a maggio. Ora arriva anche la sentenza della Corte suprema.

