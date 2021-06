La Federal trade commission è un’agenzia federale che si occupa di far rispettare le leggi antitrust americane e della protezione dei consumatori. È guidata da cinque commissari che rimangono in carica per sette anni e non più di tre membri possono essere dello stesso partito. Il presidente degli Stati Uniti nomina il capo della commissione.

La Ftc è stata creata nel 1914, quando il Congresso ha approvato il Federal Trade Commission Act,firmato dal presidente Woodrow Wilson, che aveva caldeggiato l’istituzione di una commissione che si facesse carico delle battaglie contro i monopoli che erano esplose durante la Progressive Era, a cavallo fra Diciannovesimo e Ventesimo secolo. Il movimento per il contrasto dei monopoli in America è indissolubilmente legato al nome di Teddy Roosevelt, che è stato presidente dal 1901 al 1909, ma è stato durante la presidenza del suo successore, Wilson, che l a causa antitrust ha dato origine a leggi ed istituzioni per contrastare la concentrazione del potere, messa in discussione anche da alcune decisioni della Corte suprema. Una sentenza contro Standard Oli e American Tobacco del 1911 ha creato lo spazio politico per introdurre una commissione federale antitrust. Alla Ftc fanno capo anche gli uffici per la protezione dei consumatori, per la competizione e per l’economia.

