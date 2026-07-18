Muralidhar: «Stragi di bambini a Gaza? Le prove arrivano dall’Idf»

Parla il presidente della Commissione Onu: «Oltre 22mila minori uccisi. Tra messaggi social e video molte delle evidenze sono state rese pubbliche dagli stessi militari israeliani»

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Lo scorso 18 giugno la Commissione indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati e su Israele ha pubblicato un rapporto dal titolo The Essence of Childhood Has Been Destroyed. Nelle sue 90 pagine il documento riferisce come l’esercito israeliano abbia ucciso almeno 20.179 bambini e ne abbia feriti di 44.143 dal 7 ottobre 2023. Srinivasan Muralidhar, giudice indiano e presidente della Commissione, commenta i risultati dell’inchiesta e riflette sullo stato della g