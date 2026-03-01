In Israele 9 morti, la strage infrange tutte le certezze

Nelle primissime battute della guerra l’impressione nello Stato ebraico era che l’offensiva iraniana fosse “diluita” su più fronti rispetto a giugno, e dunque meno temibile. Poi un singolo attacco a Beit Shemesh ha provocato nove morti
Durante la prima giornata e mezzo di guerra nella popolazione israeliana circolava una prudente sensazione di sollievo. Dopo una lunga e tesa vigilia, i primi attacchi iraniani sembravano gestibili per le forze di sicurezza israeliane. E l’impatto sul fronte interno meno terribile rispetto alle attese. In televisione, i commentatori constatavano una prevalenza di missili “bodedim”, ossia lanciati individualmente, rispetto ai “matahim”, gli attacchi a salve pensati per bucare le difese antiaeree,