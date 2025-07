Quelli che il presidente Usa presenta come segni stabili di un vero cambiamento, sono per lo più risultati passeggeri e fragili, che richiedono conferme. Comunque sia, si sta avvicinando a grandi passi il momento in cui si scoprirà se questo articolato gioco di vittoriose illusioni poggia su una qualche sostanza o è l’ennesimo bluff dell’artista del deal

Nella sua prima campagna elettorale Donald Trump prometteva che avrebbe vinto così tanto che i suoi sostenitori si sarebbero stancati di vincere. Il primo mandato è passato lasciando tanta confusione e poche vittorie, mentre nel secondo in apparenza si sta rifacendo con una collezione di conquiste che può vantare come portatrici della tanto attesa rivoluzione Maga.

Il confine meridionale sigillato, la caccia senza quartiere agli immigrati irregolari, la distruzione del sistema di aiuti umanitari che finanzia le ong woke, le esibizioni di forza in Medio Oriente, l’uso politico della magistratura, la Nato costretta a pagare il dovuto, la conquista della Silicon Valley, la stretta al collo delle università liberal e poi la politica protezionista con cui immagina di distruggere l’architettura della globalizzazione e di costruirne una nuova.

Nella realtà si tratta per lo più di risultati passeggeri e fragili, che richiedono conferme, non solo annunci, ma lui ha buon gioco a presentarle alla sua base come segni stabili di un vero cambiamento.

Ad esempio gli accordi sui dazi, compreso quello con l’Unione europea, sono per il momento framework non vincolanti che devono essere riempiti di contenuti attraverso ulteriori negoziati, secondo il tipo stile trumpiano dell’annunciare subito, dettagliare più tardi, ma da subito possono essere spacciati come schiaccianti vittorie. «Gli Stati Uniti stanno andando alla grande, per usare un eufemismo!», ha scritto su Truth al colmo dell’entusiasmo dalla Scozia, ennesima terra in cui si intrecciano in modo imbarazzante gli interessi privati della famiglia l’attività politica della Casa Bianca.

Ma per il presidente vittorioso sta arrivando il momento della prova. Le posizioni originarie sulle guerra in Ucraina e a Gaza si stanno rivelando illusorie e intenibili, soprattutto a fronte di una base repubblicana sempre più irrequieta su quei fronti. La fantasia di far terminare il conflitto iniziato da Vladimir Putin in 24 ore ha lasciato presto il posto a una sfilacciata attività diplomatica in cui il presidente russo si è preso gioco di Trump per mesi, illudendolo con inutili telefonate che intendesse davvero negoziare, mentre alla Casa Bianca andava in scena l’umiliazione di Volodymyr Zelensky.

C’è voluto il realismo della first lady Melania per fargli notare che dopo ogni cordialissima telefonata una nuova sventagliata di missili colpiva con potenza crescente una nuova città. Ora Trump non desidera più parlare con Putin, ma finanzia la difesa ucraina facendo pagare il conto delle armi all’Europa. Con il super alleato Israele la questione è stata anche più complicata, perché lo scaltro Bibi Netanyahu è riuscito a trascinare il presidente fino al bombardamento dei siti nucleari iraniani prima che quest’ultimo prendesse le distanze quando la tragedia della fame a Gaza non si poteva più occultare.

Si vedrà ora cosa vorrà fare con la Cina, dopo che ha rifiutato la richiesta del presidente di Taiwan di fare tappa a New York e ha smentito i retroscena su un imminente summit con Xi Jinping.

Comunque sia, si sta avvicinando a grandi passi il momento in cui si scoprirà se questo articolato gioco di vittoriose illusioni poggia su una qualche sostanza o è l’ennesimo bluff dell’artista del deal, l’affarista che grida al successo prima ancora di avere incassato una stretta di mano. L’enorme pressione delle questioni internazionali su cui Trump sta cercando una posizione vittoriosa, dopo averne presa una perdente, rivelerà così se alla guida della più grande potenza globale c’è un leader o un bullo.

