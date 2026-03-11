Le strategie di guerra degli iraniani spiazzano Usa e Israele

true false

Bloccare lo Stretto di Hormuz con le stesse tattiche degli anni Ottanta, lanciare continue ondate - 37 in tutto - di attacchi combinati con droni e missili su obiettivi mai centrati e cercati prima d’ora. L’Iran in dodici giorni di guerra ha adattato e continua ad adattare metodi e strategie delle sue rappresaglie contro Stati Uniti e Israele. E se la guerra – secondo Donald Trump – è «praticamente conclusa» e viene raccontata dal presidente Usa come un trionfo di supremazia militare, la situazi