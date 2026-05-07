Niente basi saudite: così Trump ha fatto dietrofront sul piano per “liberare” Hormuz

Retroscena della Nbc: il tycoon non aveva informato Riad dell’operazione volta a “liberare” lo Stretto, motivo per cui Mohammed bin Salman ha negato agli Usa l’utilizzo delle suo basi. Secondo il Wall Street Journal, però, l’operazione potrebbe riprendere

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No surprises, nessuna sorpresa e niente allarmi, come cantano i Radiohead. Di sorprese, di certo, non ne volevano i sauditi che non erano stati avvisati dell’avvio dell’operazione militare americana Project Freedom, lanciata da Donald Trump nelle acque sempre più agitate del Golfo senza previo coordinamento e senza avvisare prima gli alleati nella regione. Mohammed bin Salman, i suoi ufficiali e funzionari, proprio come il resto del mondo, hanno scoperto che i vascelli della Marina americana sar