L’esercito israeliano ha dichiarato di aver recuperato i corpi di sei ostaggi nella Striscia di Gaza, in un tunnel nella zona di Rafah, a 20 metri sotto terra. «Secondo una prima valutazione», dichiara l’Idf, sarebbero stati «brutalmente assassinati» da Hamas «poco prima che li raggiungessimo». La zona in cui sono stati ritrovati si trova circa «a un chilometro di distanza da dove è stato salvato Farhan al-Qadi qualche giorno fa», fanno sapere le forze di difesa israeliane durante la conferenza stampa. Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi ha chiesto al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che non ha ancora commentato la notizia, di assumersi la responsabilità dell’abbandono degli ostaggi. E ha lanciato l’appello per uno sciopero generale.

Idf: «Gli ostaggi sono stati uccisi poco prima del nostro arrivo» I sei ostaggi recuperati a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sono stati "brutalmente assassinati" da Hamas poco prima dell'arrivo delle truppe. È quanto dichiara il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, riporta il Times of Israel. Hagari precisa, in una conferenza stampa, che "secondo una prima valutazione", i sei ostaggi "sono stati brutalmente assassinati dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo. Sono stati rapiti vivi la mattina del 7 ottobre. I loro corpi sono stati trovati durante i combattimenti a Rafah, in un tunnel, a circa un chilometro di distanza da quello da cui abbiamo salvato Farhan al-Qadi qualche giorno fa". L'Idf ha dichiarato di aver recuperato i corpi di sei ostaggi L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver trovato diversi corpi a Gaza, che potrebbero essere i resti di ostaggi israeliani. Ha poi successivamente identificato i cadaveri e si tratta di due donne e quattro uomini. "L'esercito e lo Shin Bet hanno localizzato e recuperato i corpi degli ostaggi Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino", hanno annunciato le forze di difesa israeliane in un comunicato stampa. Cinque di loro erano stati rapiti dal festival di musica techno Nova da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre.

