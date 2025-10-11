Timori e speranze

Basta fosse comuni e sepolture improvvisate, ora Gaza vuole ridare dignità alle sue vittime

Bianca Senatore
11 ottobre 2025 • 19:00

«Non ci fidiamo di Israele e nemmeno tanto di egiziani e qatarioti», però, quel che conta è il quotidiano e ora che non cadono più bombe si può iniziare a compilare la lista dei morti e a recuperare le salme

Ahmed Afrafat, 43 anni e padre di cinque figli, non riesce a staccarsi dal rullo delle notizie. Da quando è stata annunciata la firma per l’accordo di pace, un misto di sentimenti si affollano e sovrappongono a seconda del momento della giornata. Al mattino, quando la gente è in giro, è allegro e fiducioso che le cose andranno per il verso giusto, ma all’imbrunire l’umore cambia e compare l’inquietudine. Col buio, poi, torna il terrore e ogni aggiornamento in radio, sui social o sui siti d’infor

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.