Studenti iraniani senza un visto. Farnesina nei guai

Il 10 giugno i giudici hanno stabilito che il ministero dovrà risarcire con 7.500 euro migliaia di studenti iraniani che avevano diritto a venire in Italia. Una cifra simbolica, ma storica

true false

Il ministero degli Esteri italiano è stato condannato a risarcire il mancato rilascio dei visti a migliaia di studenti dall’Iran. È la sentenza del 10 giugno del tribunale di Torino, che ha accertato la condotta discriminatoria del ministero nei confronti degli studenti iraniani. La vicenda è iniziata a maggio 2025, quando a circa 3.500 studenti iraniani preimmatricolati alle università italiane fu impedito senza preavviso di richiedere un visto per entrare in Italia. Gli studenti, già preiscrit