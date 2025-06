La risposta del Cremlino ai raid ucraini in Russia è arrivata la scorsa notte con un nuovo attacco record che si è concentrato sulla capitale. Più di 450 droni e oltre 50 missili hanno bersagliato il paese. La prima, fortissima esplosione ha svegliato la capitale all’una di notte e la battaglia nei cieli è proseguita fin oltre le cinque di mattina. Un concerto di cannoni contraerei, missili intercettori e jet da combattimento che sibilavano in cielo durante i loro duelli con i missili e i droni russi. Almeno cinque persone, di cui quattro nella capitale, sono rimaste uccise negli attacchi e altri trenta sono rimasti feriti. Il ministero della Difesa russo ha annunciato in mattina che le operazioni erano una rappresaglia per gli attacchi ucraini. Ma qui nessuno si fa impressionare.

«Una risposta ai nostri attacchi? Questa è la nostra normalità da tre anni», scherzano gli abitanti di Kiev. E in effetti, lo scorso fine settimana, prima che gli ucraini attaccassero, Kiev era stata bombardata da un numero persino superiore di droni e missili russi. Insomma, se questo è il peggio che Putin può fare, gli abitanti sono sicuri che la città continuerà a resistere.

Proprio venerdì 6 giugno è stato pubblicato un nuovo sondaggio secondo cui il 60 per cento degli ucraini è disposto a continuare a soffrire le privazioni causate dal conflitto «per almeno un altro anno». Meno del 10 per cento degli intervistati ha detto di essere disposto ad accettarle per meno di 6 mesi.

Economia di scala

Ma anche se, per ora, la temuta rappresaglia russa non è stata diversa dagli attacchi che colpiscono la capitale ucraina ogni settimana, la situazione sta gradualmente peggiorando per la difesa aerea di Kiev. Secondo l’intelligence ucraina, la Russia è ormai in grado di produrre 150 droni suicidi al giorno. Significa che nel prossimo futuro, il Cremlino potrà colpire Kiev con 500 droni ogni tre giorni, un volume destinato a saturare rapidamente la capacità di difesa ucraina.

C’è poi il problema dei missili di precisione che i russi conservano per colpire bersagli prioritari, come depositi e fabbriche di armi. Gli ucraini stanno terminando i missili intercettori americani Patriot, tra i pochi sistemi in grado di fermarli. Non è chiaro se gli Stati Uniti di Trump saranno disposti a fornirne di nuovi, nemmeno a pagamento. E proprio questa settimana, la Germania, principale fornitore di questi missili per Kiev, ha detto che ha terminato le scorte che è disposta a condividere.

Missioni oltreconfine

Gli attacchi russi non hanno fermato la campagna di operazioni ucraine oltreconfine. Venerdì notte, mentre la flotta di droni kamikaze russi superava il confine, gli ucraini lanciavano i loro droni e i loro missili, inferiori di numero ma spesso più precisi. Altre due basi aeree russe sono finite sotto attacco. In quella di Engels, è andato a fuoco un deposito di carburante dell’aviazione militare, mentre il ministero della Difesa russo dice di aver abbattuto alcuni missili diretti in Crimea. Nel pomeriggio di venerdì, il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha detto che un drone ucraino è stato abbattuto mentre si dirigeva verso la capitale russa.

© Riproduzione riservata