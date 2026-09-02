Il Libano del sud è una distesa di macerie. E i raid continuano

Ci sono villaggi interi di cui si riconosce solo il nome: Khiam, Bint Jbeil, Tiri. Le bombe ora cadono con nuova intensità. Secondo l’Onu, ci sono ancora 350mila sfollati. Il copione sembra lo stesso di Gaza

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Una lunga distesa di macerie informi. Così appare il Sud del Libano dalle immagini satellitari. Tutto è stato spazzato via – strade, quartieri, edifici residenziali - in un lento sradicamento che va avanti da sei mesi, nel silenzio internazionale. Dovrebbe essere in vigore un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, firmato ad aprile e rinnovato più volte, ma nella pratica le operazioni militari israeliane proseguono, così come l’occupazione di parte del territorio libanese. E con il tempo l’oc