Ieri notte padre Christian Carlassare, 43 anni, originario di Schio, in provincia di Vicenza, è stato ferito da due uomini armati ed è ora in condizioni stabili, in Sud Sudan, dove si trova per una missione. A dare la notizia, la fondazione pontificia Aiuto alla chiesa che soffre, che ha lanciato un appello alle autorità civili per chiedere maggiore sicurezza per la comunità cristiana locali.

Padre Carlassare è il più giovane vescovo italiano. È stato nominato da papa Francesco l'8 marzo scorso e dovrebbe essere ordinato vescovo della diocesi di Rumbek a fine maggio. Dopo l'agguato, è stato trasportato all'ospedale di Juba.

Secondo quanto riportato dall’ agenzia Fides, padre Cristian è stato picchiato, insieme alla suora che era con lui, poi gli hanno sparato quattro proiettili alle gambe. Stando alle prime notizie, l'attentato era pianificato per spaventarlo in modo che non venga consacrato vescovo» della diocesi di Rumbek, che dalla morte di monsignor Cesare Mazzolari, nel 2011, era rimasta sede vacante.

