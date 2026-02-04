sessanta paesi a washington

Summit globale delle terre rare. E il convitato di pietra è la Cina

04 febbraio 2026 • 19:26

Il segretario di Stato Marco Rubio convoca a Washington Australia, Giappone, Nuova Zelanda Regno Unito, Unione europea e un’altra ventina di paesi per parlare di un’alleanza strategica, così da proteggere le catene di approvvigionamento: l’obiettivo è allentare la dipendenza da Pechino

L’appuntamento è a Washington, su invito di Marco Rubio. Al centro del discorso, la cooperazione sui minerali rari. Il segretario di Stato chiama a rapporto i ministri di Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito, Unione europea e un’altra ventina di paesi per «riparare all’errore» degli ultimi anni. Ovvero l’aver esternalizzato la produzione dei minerali e le catene di approvvigionamento alla Cina. I primi dodici mesi del ritorno di Donald Trump hanno scombussolato il mondo, alleati inclu

Nato a Roma nel 1995. È laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scrive di Esteri. Collabora con Huffpost Italia, Formiche.net e Domani.

 