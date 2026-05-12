Svetlana Gannushkina: «Nella cerchia di Putin molti sanno che la guerra è assurda»

Parla la fondatrice di Memorial, premio Nobel 2022: «La speranza che il cessate il fuoco porti a una transizione verso i negoziati, anziché all'insensata e spietata distruzione di migliaia di giovani vite, c’è. Il problema è che Putin ha paura di mettere fine al conflitto»
«Conosciamo tutti – scandisce Svetlana Gannushkina, fondatrice del Centro per i diritti umani dell’associazione russo-ucraina Memorial, insignita nel 2022 del premio Nobel per la pace e, tuttavia, designata ufficialmente il 9 aprile dalla Corte suprema russa come “organizzazione estremista” – i versi della poetessa Anna Achmatova, scritti durante la Seconda guerra mondiale: “Sappiamo ciò che sta oggi sulla bilancia,/ ciò che oggi si compie./ Sul nostro orologio suonò l’ora del coraggio,/ e il co