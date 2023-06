Sono passati solo due mesi dal verdetto della Corte Suprema svedese che lo scorso aprile ha emanato una sentenza con la quale ha annullato la decisione della polizia di vietare di bruciare il Corano in pubblico. Una scelta, quella dei giudici, che aveva fatto discutere all’epoca e che permetterà oggi pomeriggio di bruciare il testo sacro musulmano fuori dalla moschea di Soedermalm a Stoccolma nel giorno in cui i fedeli festeggiano l’Aid al Adha, la festa del Sacrificio.

A riportare la notizia è il quotidiano svedese Expressen, secondo cui la polizia di Stoccolma ha accolto la richiesta di un cittadino che ha presentato la domanda per manifestare il suo dissenso. «Voglio esprimere la mia opinione sul Corano: lo strapperò e lo brucerò», ha scritto nella richiesta indirizzata alle autorità locali. Una manifestazione «intesa come una critica al Corano e alla legge della Sharia, che considera una minaccia per la democrazia e che non ha nulla a che fare con il processo Nato della Svezia».

Prima della decisione della Corte la polizia aveva sempre negato questo tipo di manifestazioni per evitare problemi di sicurezza pubblica come attentati e violenze.

La decisione della Corte e le ripercussioni internazionali

«I rischi per la sicurezza e bruciare il Corano non sono collegabili. Secondo la normativa vigente, la base per una decisione di rigetto di una domanda di raduno pubblico non è possibile. L'autorità di polizia dà quindi il permesso alla manifestazione», aveva scritto la Corte ad aprile dopo che a gennaio è stato bruciato un corano fuori l’ambasciata turca. Una storia che chiama in causa anche le accuse di Erdogan alla Svezia sulla protezione dei curdi, definiti da Ankara come terroristi.

Proprio per questo, a poche settimane di distanza dall’inizio della guerra in Ucraina, il presidente turco aveva imposto il suo veto contro l’ingresso della Svezia all’interno della Nato. La condizione di Erdogan per aderire all’alleanza atlantica è smettere di proteggere i curdi residenti nel paese nordico.

