È accaduto alle 7 di questa mattina, nel Canton Vallese, nel tratto tra Goppenstein e Briga che è stato interrotto. Il blocco si protrarrà almeno fino a domani. A bordo circa 80 persone

Intorno alle 7 di questa mattina, a Goppenstein, nel Canton Vallese, in Svizzera, un treno con a bordo circa 80 persone è deragliato. Lo riferisce la polizia cantonale, aggiungendo che ci sono persone rimaste ferite e che un intervento è in corso. È accaduto sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga che è stato interrotto, secondo quanto riporta il sito delle ferrovie, e il blocco si protrarrà almeno fino a domani.

A causare l’incidente avvenuto sarebbe stata una valanga, fa sapere la società Ferrovie federali svizzere.

In aggiornamento

