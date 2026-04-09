diplomazie parallele

Taiwan va in Cina. «Un viaggio storico per la nostra pace»

Cheng Li-wun
Cheng Li-wun
Cheng Li-wun
Michelangelo Cocco
09 aprile 2026 • 20:43

Un incontro per garantire la distensione o manovra di Pechino? Oggi la leader del partito d’opposizione dell’isola viene ricevuta dal presidente Xi. Ma resta alta la pressione militare

Quello di Cheng Li-wun dall’altra parte dello Stretto è uno «storico viaggio per la pace», come l’ha definito la stessa leader del partito nazionalista taiwanese (Kuomintang) imbarcandosi per Shanghai martedì, o piuttosto una manovra di Pechino, che la sta usando come una marionetta per far avanzare la «riunificazione pacifica» alla madrepatria dell’isola ribelle? Oggi Cheng dovrebbe (l’incontro non è stato ufficializzato) realizzare il desiderio espresso a ottobre, quando, appena diventata pres

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Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.