Taiwan va in Cina. «Un viaggio storico per la nostra pace»

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Quello di Cheng Li-wun dall’altra parte dello Stretto è uno «storico viaggio per la pace», come l’ha definito la stessa leader del partito nazionalista taiwanese (Kuomintang) imbarcandosi per Shanghai martedì, o piuttosto una manovra di Pechino, che la sta usando come una marionetta per far avanzare la «riunificazione pacifica» alla madrepatria dell’isola ribelle? Oggi Cheng dovrebbe (l’incontro non è stato ufficializzato) realizzare il desiderio espresso a ottobre, quando, appena diventata pres