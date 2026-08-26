Teheran beffa Trump: «Hormuz è nostro». Gli Usa congelano i raid

Rubio annuncia che non ci saranno nuovi raid sull’Iran. Che però rafforza, insieme all’Oman, il suo controllo sullo Stretto: non passano le navi inserite nella blacklist dei Pasdaran. Ma il presidente americano continua a sostenere che il passaggio «è perfettamente operativo»

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Nello stallo del conflitto tra Iran e Stati Uniti, Washington sembra decisa a puntare sempre più sulla pressione economica, mentre Teheran sul controllo ancora più saldo dello Stretto di Hormuz. Dopo aver annunciato sanzioni a chiunque faccia affari con l’Iran, gli Usa non stanno pianificando nuovi attacchi militari contro il paese, se non in risposta all’uso della forza militare da parte iraniana. Per lo meno, fino alle elezioni di medio termine per il Congresso di novembre, dove il Partito rep